POL-BOR: Stadtlohn - Türen halten Einbruchsversuch stand

Bocholt (ots) - Als Polizeibeamte am Mittwochmittag einen 36 Jahre alten Mann auf einem Parkplatz in Bocholt in seinem Auto antrafen, stieg ihnen deutlicher Alkoholgeruch in die Nasen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von über vier Promille hindeutete. So erklärte sich auch, dass der 36-Jährige sich an seinem Wagen festhalten musste, um nicht zu stürzen. Ein Zeuge hatte gegen ...

mehr