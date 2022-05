POL-BOR: Vreden - Führerscheinklasse B reicht nicht

Stadtlohn (ots) - Versucht in einen Fachmarkt einzubrechen haben Unbekannte in Stadtlohn. Die Eingangstüren des Geschäfts an der Webereistraße hielten jedoch den Hebelversuchen stand. Zu dem Geschehen kam es zwischen Mittwoch, 19.15 Uhr, und Donnerstag, 08.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260 (db) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

