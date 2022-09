Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Schaukel brennt auf Kinderspielplatz

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 11.09.22, gegen 18.50 Uhr brannte in Freiburg-Haslach auf dem Kinderspielplatz einer Grundschule in der Feldbergstraße eine Vogelnestschaukel. Unbekannte Täter zündeten unter der Schaukel mehrere Kartons an, sodass sie Feuer fing und dadurch stark beschädigt wurde.

Der Brand konnte von einer in der Schule anwesenden Person gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Der Polizeiposten Freiburg-Haslach (Tel. 0761/12056-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft und zum Brandgeschehen geben können. Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761/882-4421) nimmt ebenfalls rund um die Uhr Hinweise entgegen.

