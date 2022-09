Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Frau von Autofahrerin angefahren - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 08.09.2022, gegen 17:00 Uhr, soll es im Laufenpark in Laufenburg zu einem Zwischenfall zwischen einer 42 Jahre alten Frau und einer 33-jährigen Autofahrerin gekommen sein. Die beiden Frauen waren zunächst verbal in Streit geraten. Eine der Frauen war dann in ihr Auto gestiegen und soll die andere Frau absichtlich angefahren haben. Diese erlitt Verletzungen am Bein. Der Vorfall soll von mehreren Personen beobachtet worden sein. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet diese Zeugen, sich dort zu melden.

