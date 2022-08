Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Festnahme: Polizeibekannter 16-Jähriger in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in Unna am Mittwochnachmittag (24.08.2022) hat die Polizei einen 16-Jährigen festgenommen, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt.

Gemeinsam mit einem noch unbekannten Mittäter betrat er gegen 15 Uhr einen Supermarkt an der Kamener Straße. Ein Mitarbeiter beobachtete, wie der Jugendliche Waren in seine Jacke steckte und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Zwei Angestellte stellten die beiden Tatverdächtigen daraufhin zur Rede und versperrten ihnen den Weg.

Während der unbekannte Mittäter flüchtete, konnten die Mitarbeiter den 16-Jährigen zunächst aufhalten. Er leistete dabei durch Schlagen, Treten und Drohungen erheblichen Widerstand und verletzte die beiden Angestellten. Mit der Unterstützung eines Zeugen konnte der aggressive Jugendliche letztlich überwältigt werden.

Eintreffende Einsatzkräfte legten ihm Handfesseln an, nahmen ihn fest und brachten ihn ins Gewahrsam der Polizeiwache Unna. Ein bei der Auseinandersetzung verletzter Mitarbeiter des Supermarktes musste zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Der 16-Jährige ohne festen Wohnsitz ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde er am Donnerstag (25.08.2022) einem Haftrichter des Amtsgerichts Unna vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Mittäter dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell