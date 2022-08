POL-UN: Holzwickede - Seniorenhelferinnen geben wichtige Präventionshinweise

Werne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Werne sind am Mittwochnachmittag (24.08.2022) zwei Personen verletzt worden. Eine 59-Jährige aus Hamm war gegen 15.55 Uhr mit ihrem Pkw auf der Nordlippestraße in Richtung Bockum-Hövel unterwegs, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich in Höhe des Autohofs dem Fahrzeug eines 66-Jährigen aus Hamm ...

