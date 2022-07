Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Schwer verletzte Person am Bahnhof

Bad Segeberg (ots)

Seit dem frühen Morgen läuft in Pinneberg ein größerer polizeilicher Einsatz, nachdem ein Mann am Bahnhof Opfer einer Gewalttat geworden ist. Der Geschädigte kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 04.00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine männliche Person mit erheblichen Verletzungen am Bahnhof in der Rockvillestraße. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen den Betroffenen in ein Krankenhaus. Bei ihm dürfte es sich um einen 19-Jährigen aus Hamburg handeln.

Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Pinneberg in Zusammenarbeit mit der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe laufen auf Hochtouren. Die Identität des Täters und das Motiv der Tat sind noch unklar. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04101 - 202 - 0 oder unter 04821 / 602 - 0 zu melden.

Weitere Auskünfte können aktuell noch nicht erteilt werden.

