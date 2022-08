POL-ESW: Stromverteilerkasten und Zigarettenautomat beschmiert; Münzautomat aufgebrochen

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall an Herkules-Kreuzung; Schaden 9000 Euro Zu einem Unfall an der Herkules-Kreuzung in Eschwege kam es gestern Vormittag. Gegen 11.35 Uhr bog ein 64-jährige Autofahrerin aus Eschwege von der Reichensächser Straße aus Richtung Innenstadt kommend, laut Unfallbericht bei grüner Ampelphase nach rechts in die Augustastraße ab. Bei ihrem Abbiegevorgang kam es dann allerdings zum Zusammenstoß mit einer 75-Jährigen Autofahrerin aus ...

