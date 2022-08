POL-ESW: Pressebericht 26.08.2022 -2

Polizei Eschwege

Lkw-Fahrer übersieht Pkw im toten Winkel; Schaden 5200 Euro

Im Baustellenbereich in Niederdünzebach kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Hörselberg-Hainich (WBK) befuhr dort um kurz vor 08.30 Uhr die Quentelstraße, um in der dortigen Baustelle einen Baucontainer abzuladen. Als der 58-Jährige im Anschluss weiterfahren wollte, übersah er im toten Winkel den Pkw einer 42-jährigen Frau aus Eschwege, die in der Quentelstraße an dem Lkw vorbei in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte. Bei der Kollision entstand an dem Lkw nur ein geringer Schaden von 200 Euro. Bei dem Pkw wurde dagegen die gesamten linke Fahrzeugseite mit 5000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Sontra ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00.10 Uhr mit einem Waschbären kollidiert, als sie auf der B 27 von Berneburg in Richtung Hornel unterwegs war. Dabei zog sich die Frau einen Schaden von 500 Euro an ihrem Fahrzeug zu.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Rohbau; Polizei sucht Zeugen

Bei einem Rohbau in der Sudetenstraße in Hessisch Lichtenau sind Unbekannte vmtl. über einen Bauzaun geklettert und so auf das betreffende Gelände eingedrungen, wo sie das dortige im Rohbau befindliche Gebäude im dritten OG an Fenstern und Wänden mit Farbe beschmierten. Ein weiteres Fenster ist zudem eingeschlagen worden. Festgestellt wurde der Schaden, der auf ca. 5000 Euro beziffert wird, am Freitagmorgen um 09.00 Uhr. Die Tatzeit kann allerdings bis zu 2 Wochen zurückreichen. Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Einkaufswagen beschädigt; Ketten von Pfandschloss durchtrennt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben im Bornemannweg in Witzenhausen beim dortigen Herkules-Einkaufsmarkt an mehreren Einkaufswagen die Ketten zum Pfandschloss vmtl. mittels Bolzenschneider o.ä. durchtrennt. Der Vorfall ereignet sich zwischen Donnerstagabend 20.00 Uhr und Freitagmorgen 08.00 Uhr. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

