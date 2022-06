POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Pkw, eine Person verletzt - PM Nr. 1:

Mannheim-Schönau (ots) - Bereits am Donnerstag, 23.06.2022 verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Schönau einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unbekannte war kurz nach 13 Uhr mit einem orangefarbenen Kastenwagen in der Sonderburger Straße in Richtung Blumenau unterwegs. In Höhe einer dortigen Baustelle musste er ...

mehr