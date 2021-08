Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Machen Sie es Fahrraddieben schwer - Tipps zur Fahrradsicherung

Hamm (ots)

Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs liegen im Trend. Viele sind auf hochwertigen und teuren Rädern unterwegs - eine attraktive Beute für Diebe! Alleine im Monat Juli wurden im Hammer Stadtgebiet fast 90 Fahrräder entwendet. Deshalb ist es wichtig, das Zweirad bestmöglich vor einem Diebstahl zu schützen:

- Das richtige Schloss

Den besten Diebstahlschutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Dünne Ketten-, Bügel-, oder Kabelschlösser lassen sich dagegen leicht mit einfachen Hilfsmitteln oder Werkzeugen wie Kombizange oder Seitenschneider "knacken".

- Fahrrad anschließen, nicht nur abschließen

Oft tragen Diebe Fahrräder einfach weg und knacken das Schloss an einem "ruhigeren Ort". Deshalb: Schließen Sie den Fahrradrahmen immer an einen festen Fahrradständer oder einen anderen fest verankerten Gegenstand an. Auch wenn Sie lediglich kurz abwesend sind: Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren, reicht als Schutz vor Dieben nicht aus. Wichtig: Das Schloss am besten möglichst weit vom Boden entfernt anbringen, damit Diebe den Bolzenschneider nicht auf dem Boden absetzen können, um es mit Hilfe ihres Körpergewichts zu knacken.

- Einzelne Fahrradteile sichern

Sichern Sie auch einzelne Fahrradteile wie das Vorder- und Hinterrad, indem Sie diese zum Beispiel gemeinsam mit dem Rahmen an einem festen Gegenstand anschließen. Oder Sie ersetzen die handelsüblichen Schnellspanner, mit denen Vorder- und Hinterrad bzw. Sattel befestigt sind, mit Verschraubungen, die sich nur mit dem passenden Werkzeug öffnen lassen.

- GPS-Tracker für zusätzlichen Schutz

Eine weitere Möglichkeit Fahrräder gegen Diebstahl zu schützen, ist das Anbringen eines versteckten Senders am Rad. Diese Sender, sogenannte GPS-Tracker, alarmieren den Besitzer per SMS auf das Mobiltelefon, wenn das abgestellte Fahrrad bewegt wird. Zudem übermitteln sie laufend den aktuellen Standort des Fahrrads.

- Fahrrad registrieren

Wichtige Daten zu Ihrem Rad können Sie im Fahrradpass notieren und zusätzlich bei jeder Wache registrieren lassen. Ist Ihr Fahrrad weg, benötigt die Polizei ein Foto sowie eine genaue Beschreibung des Rades, inklusive Rahmennummer. Diese Daten helfen, nach gestohlenen Fahrrädern zu fahnden, diese zweifelsfrei zu identifizieren und die rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Sie können ihr Fahrrad auf jeder Wache oder online unter https://www.zuhause-sicher.de/index.php?id=465 registrieren!

Neu: Laden Sie sich die Fahrradpass-App auf Ihr Handy und haben Sie alle wichtigen Daten immer griffbereit.

- Was tun bei Diebstahl?

Wurde Ihr Fahrrad gestohlen, zeigen Sie den Diebstahl umgehend bei der Polizei an. Mit den Informationen aus dem Fahrradpass, wie zum Beispiel der Rahmennummer, kann sie umgehend die Ermittlungen aufnehmen, eine Fahndung einleiten und prüfen, ob Ihr Rad unter aufgefundenen Fahrrädern ist.

Grundsätzlich gilt: Wählen Sie im Verdachtsfall die 110!

