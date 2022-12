Polizei Köln

POL-K: 221227-4-K 27-Jähriger in den Rhein gestoßen - Mordkommission

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Montagabend (26. Dezember) haben Polizisten an der innerstädtischen Leystapelwerft eine 30 Jahre alte Frau wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen. Gegen 18 Uhr soll die nach ersten Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt alkoholisierte Frau dort ihren ebenfalls alkoholisierten Begleiter (27) in den Rheinstrom geschubst haben. Nachdem Feuerwehrkräfte den lebensgefährlich unterkühlten Mann aus dem Wasser gezogen hatten, lieferte ihn ein Notarzt in eine Klinik ein. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatte der 27-Jährige sich an einer Ankerkette festhalten können.

Ein zur Hilfe eilender Zeuge soll bei Rettungsbemühungen von der Beschuldigten verletzt worden sein. Der unbekannte Helfer wird gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei Köln richtete eine Mordkommission ein. Deren Ermittlungen auch zur Tatmotivation dauern an. (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell