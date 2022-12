POL-K: 221228-4-K Dealer am Ebertplatz festgenommen - Haftrichter

Köln (ots) - Nach bewaffneten Überfällen auf einen Kiosk in Niehl am Dienstagabend (27. Dezember) sowie einer Tankstelle in Dünnwald am Mittwochmorgen (28. Dezember) fahndet die Polizei Köln nach den Tätern und sucht Zeugen. In beiden Fällen erbeuteten die Unbekannten geringe Mengen Bargeld. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten liegen ...

mehr