Polizei Köln

POL-K: 221229-1-LEV Festnahme nach Homejacking-Fall in Leverkusen

Köln (ots)

Am Mittwochabend (28. Dezember) haben Polizisten nach einem Homejacking-Fall im Stadtteil Quettingen einen Tatverdächtigen (25) vorläufig festgenommen. Mindestens einem Komplizen, nach dem Einsatzkräfte mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers fahndeten, gelang die Flucht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand brachen die Verdächtigen gegen 20 Uhr über die Terrassentür in das mit einer Alarmanlage gesicherte Einfamilienhaus auf der Neukronenberger Straße ein, nahmen unter anderem die Fahrzeugschlüssel von einem BMW X7 sowie einem Audi R8 an sich und versuchten die vor dem Haus stehenden Wagen zu stehlen. Der Mitarbeiter eines Wachdienstes hatte jedoch zwischenzeitlich das Tor der Grundstückszufahrt geschlossen. Eintreffende Polizisten überwältigten den sich wehrenden 25-Jährigen, der noch am Steuer des Audi R8 saß. In dem von den Tätern bereits versetzten BMW hatte der Wachmann bei seinem Eintreffen zwei Männer bemerkt.

Der Festgenommene aus Leverkusen soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cs/kk)

