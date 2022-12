Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannte versuchen, E-Bike zu stehlen

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 20.12.2022, kurz vor 22:00 Uhr, haben mehrere Unbekannte versucht, in der Innenstadt von Bad Säckingen ein abgeschlossenes E-Bike zu stehlen. Ca. vier bis fünf, von der Erscheinung her jugendliche Tatverdächtige hatten das vor einer Gaststätte stehende Pedelec weggetragen. Zeugen waren deshalb aufmerksam geworden und verfolgten die Tatverdächtigen. Diese ließen daraufhin das Fahrrad stehen und flüchteten in verschiedene Richtungen. Alle Flüchtenden waren dunkel bekleidet. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Kontakt 07761 934-0).

