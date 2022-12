POL-FR: BAB 5 - Neuenburg am Rhein: Jeder Fünfte bei Geschwindigkeitsmessung erfasst

Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles mit zwei Verletzten, der sich am 20.12.2022 in Freiburg an der Kreuzung Basler Straße/Heinrich-von-Stephan-Straße ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin um circa 7.23 Uhr die Basler Straße in östliche Richtung. An der Ampel fuhr sie bei Grün ...

