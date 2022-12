Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles mit zwei Verletzten, der sich am 20.12.2022 in Freiburg an der Kreuzung Basler Straße/Heinrich-von-Stephan-Straße ereignet hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin um circa 7.23 Uhr die Basler Straße in östliche Richtung. An der Ampel fuhr sie bei Grün trotz stockenden Verkehrs in den Kreuzungsbereich Basler Straße/Heinrich-von-Stephan-Straße ein, um nach links in die Heinrich-von-Stephan-Straße einzufahren. Dort kam es dann zur Kollision mit dem Pkw eines 55-Jährigen.

Dieser war nach derzeitigem Kenntnisstand auf der Kronenstraße in westliche Richtung unterwegs, als er zunächst an der Lichtzeichenanlage zur Kreuzung Heinrich-von-Stephan-Straße anhielt. Beim Umschalten auf Grün fuhr er in die Kreuzung ein, um diese geradeaus zu überqueren, und stieß dort mit dem Leichtkraftrad der 17-Jährigen zusammen. Die 17-jährige Fahrerin und die 18-jährige Sozia wurden verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell