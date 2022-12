Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße ertappte am Montag, 19.12.2022, gegen 18.40 Uhr, zwei männliche Fahrraddiebe in den Kellerräumlichkeiten. Beide Fahrraddiebe flüchteten und nahmen noch jeweils ein Fahrrad mit. Der Bewohner verfolgte zu Fuß einen Fahrraddieb, verlor diesen aber in der Ernst-Reuter-Straße aus den Augen. Eine Zeugin beobachtete die beiden flüchtigen Fahrraddiebe und verfolgte den anderen. Dieser stürzte und ließ das gestohlene Fahrrad zurück. Er flüchtete dann fußläufig, auch in Richtung Ernst-Reuter-Straße. Beide Fahrraddiebe konnten unerkannt entkommen. Insgesamt wurden fünf Fahrräder aus den Kellerräumlichkeiten gestohlen. Es könnte möglich sein, dass die Fahrraddiebe zum Abtransport der gestohlenen Fahrräder ein größeres Fahrzeug benutzten. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang ein verdächtiges Fahrzeug oder die flüchtenden Fahrraddiebe aufgefallen sind.

