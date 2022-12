Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pkw-Aufbruch in Gündenhausen

Freiburg (ots)

In Straße "Gündenhausen" wurde in der Nacht von Sonntag, 18.12.2022, auf Montag, 19.12.2022, eine Fahrzeugscheibe an einem grauen VW Golf eingeschlagen. Das Fahrzeug wurde durchsucht, offensichtlich wurde nichts daraus gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

