POL-FR: Kandern: Unfallflucht vor einer Bäckerei in der Waldeckstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Winden im Elztal: Am Montag, den 19.12.2022, mussten Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei gegen 20:10 Uhr an die Tunnelbaustelle nach Oberwinden ausrücken. Wie mitgeteilt wurde, schoss aus dem Boden eine Wasserfontäne, was in Verbindung mit stromführenden Kabeln in der Nähe nicht ganz ungefährlich ist. Die Rettungskräfte und auch ...

mehr