Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb gibt Fersengeld

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb und bittet um Hinweise. In einer Drogerie in der Kerststraße stahl der Unbekannte am verkaufsoffenen Sonntag drei Fläschchen mit Parfüm. Ein Zeuge beobachtete den Mann und nahm die Verfolgung auf. Der Verdächtige rannte davon. Während seiner Flucht verlor er einen Flacon. Das Fläschchen zerbrach. Mit einem Fahrrad setze der Dieb seine Flucht durch die Wagnerstraße fort. Von dort bog er in die Löwenstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße ab, dann verlor sich seine Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Er ist von dünner Statur und war mit einer langen, blauen Winterjacke bekleidet. Außerdem trug er eine blaue Wollmütze, blaue Jeans und weiß-schwarze Schuhe, sogenannte Sneakers. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell