POL-PPWP: Brand in Einkaufswagen

Kaiserslautern (ots) - Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Stockborn einen Zaun beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Aktuell ist die Ortsdurchfahrt in Stockborn wegen einer Baustelle gesperrt. Weil deshalb ein Autofahrer nicht weiterkam, wendete er sein Fahrzeug in einem Hof, um dann wieder in Richtung Erfenbach zurück zu fahren. Beim Wendemanöver beschädigte der Fahrer ...

