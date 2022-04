Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung + Mit Drogen gehandelt und Polizeibeamten verletzt + Betrug per WhatsApp + Laternenmast mit Verkaufslade beschädigt

Gießen: Portemonnaie gestohlen

In der Straße "Am Alten Bahnhof" entwendet ein Unbekannter ein Portemonnaie aus einem PKW. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch zwischen 13.00 und 15.00 Uhr. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Schulstraße

In der Schulstraße gerieten am Mittwoch gegen 14.45 Uhr zwei Männer in Streit. In dessen Verlauf schlug ein 35-Jähriger aus Gießen einen 59-jährigen Gießener und beschädigte dessen Rucksack. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Die Polizei sucht nach einer sexuellen Belästigung in der Südanalage nach Zeugen. Gegen 15.00 Uhr saß eine 17-jährige Jugendliche auf einer Bank in der Nähe des Spielplatzes im Theaterpark, als sich ein Mann zu ihr setzte. Er verwickelte sie in ein Gespräch, legte seinen Arm um ihre Schulter und berührte sie anschließend mehrfach unsittlich. Das Opfer riss sich los und flüchtete. Nach Angaben der Jugendlichen, sind zum Zeitpunkt der Tat mehrere Passanten an der Bank vorbeigelaufen. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 30 Jahre al, 175 cm groß, schlank und dunkelhäutig. Er hat einen Bart, ein gepflegtes Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch und sowie englisch. Er trug eine hellblaue Jeans, Turnschuhe, eine Kappe, eine Sonnenbrille und hatte einen weißen Beutel dabei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mit Drogen gehandelt und Polizeibeamten verletzt

Gleich mehrere Verfahren kommen auf einen 18 - jährigen algerischen Asylbewerber zu. Offenbar hatte der heranwachsende am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, am Kirchenplatz mit Drogen gedealt. Beamten war der Mann aufgefallen, als er offenbar an eine unbekannte Person Drogen verkaufte und dafür Geld erhielt. Die Beamten fanden bei ihm mehrere Handys und Bargeld. In der Nähe fanden die Beamtenkleinere Mengen an Drogen. Offenbar hatte der dies vor der Kontrolle "entsorgt". Er wurde dann festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort trat er nach einem Polizeibeamten und versuchte ihm, einen Kopfstoß zu verpassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Katalysator entwendet

In der Pater-Delp-Straße haben unbekannte in der Nacht zum Montag einen Katalysator abmontiert und entwendet. Die Unbekannten hatten das fahrzeugteil von einem Mazda abmontiert und mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Schulstraße

In der Schulstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 38 - Jährigen und einem 59 - Jährigen. Offenbar hatte der Jüngere versucht, dem Älteren den Rucksack wegzunehmen. Anschließen schlug er offenbar auf den Mann ein und entriss ihm den Rucksack. Nach einer weiteren Attacke, bei der der 59 - Jährige auf den Boden fiel. Dann soll der 38 - Jährige dann noch auf den 59 - Jährigen eingetreten haben. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Andere Kennzeichen am Auto

Wegen Urkundenfälschung wird gegen einen 33 - Jährigen aus Reiskirchen ermittelt. Der Mann soll offenbar andere Kennzeichen an einen Mercedes angebracht haben. Die beiden Gießener Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Beamten hatten den PKW am Mittwochabend in der Siemensstraße festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Pohlheim: Betrug per WhatsApp

Um fast 2.000 Euro wurde eine 78 - Jährige am Mittwoch gebracht. Sie hatte Nachrichten über WhatsApp erhalten. Darin gab sich jemand als ihre Tochter, die sich angeblich in einer Notlage befindet aus. Den Betrüger gelang es dann, die Frau zu einer Überweisung zu drängen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Unbeobachtet Geldbörse entwendet

Am alten Bahnhof in Lollar haben Unbekannte am Mittwochnachmittag eine Geldbörse mitsamt mehre Karten. Der Besitzer hatte an dem PKW das Öl kontrolliert. Offenbar schlug der Dieb in diesem Zeitraum zu und klaute die Geldbörse aus dem Innenraum des PKW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Bei Parkmanöver Daimler touchiert

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Daimlers nach einer Unfallflucht von Montag (25.April) in der Wetzsteinstraße. Vermutlich beim einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Wetzsteinstraße einen schwarzen Daimler C180 Kompressor auf der Beifahrerseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Reiskirchen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch (27.April) gegen 12.15 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann in einem LKW den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 von Kassel kommend in Richtung Frankfurt. Aus bislang unbekannten Gründen kam der LKW-Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter und beschädigte einen Wildschutzzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 45.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnstation Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Mittwochabend (27.April) gegen 23.20 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Buseck in einem Kia den Fasanenweg und beabsichtigte nach links in die Licher Straße abzubiegen. Dabei übersah die Buseckerin den von rechts kommenden VW eines 42-Jährigen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B429/Gießen: Auffahrunfall an Ampel

Ein 66-jähriger Mann in einem Audi und ein 43-Jähriger in einem Sprinter befuhren hintereinander die Bundesstraße 429 von der Bundesautobahn 480 kommend in Richtung Krofdorf-Gleiberg. Offenbar bemerkte der Sprinter-Fahrer den Bremsvorgang des 66-Jährigen an einer roten Ampel zu spät und fuhr auf den Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Laternenmast mit Verkaufslade beschädigt

Am Mittwoch (27.April) gegen 18.50 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau in einem Renault mit Verkaufslade den Brandweg in Richtung Frankfurter Straße. Offenbar war die Verkaufslade nicht vollständig geschlossen und kollidierte mit einem Laternenmast. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

