Polizei Hagen

POL-HA: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit Roller anderen Mann angefahren

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Freitag (08.07.2022) gegen 3 Uhr wachte ein Anwohner in der Friedensstraße durch laute Streitigkeiten auf. Er hörte, wie eine Person mit einem Motorroller immer wieder die Straße auf und ab fuhr und verständigte die Polizei. Nachdem die Beamten eintrafen konnten sie ermitteln, dass ein 19-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen (Cannabis) und Alkohol (rund 1,3 Promille) den 20-jährigen Besitzer des Kleinkraftrads angefahren hatte. Der Mann habe nach Angaben von Zeugen versucht zu verhindern, dass der Hagener weiter mit dem Fahrzeug fährt und sich ihm in den Weg gestellt. Der 19-Jährige, der zugab keinen Führerschein zu besitzen, machte immer wieder unterschiedliche Angaben. Er stritt ab, mit dem Roller gefahren zu sein oder den Roller-Besitzer zu kennen. Der 20-Jährige, der bei dem Unfall zu Boden stürzte und sich verletzte, konnte in der Nacht nicht angetroffen und durch die Polizei befragt werden. Der 19-jährige Hagener musste eine Blutprobe abgeben und erhielt mehrere Anzeigen. Der Roller hatte erhebliche Beschädigungen an der Front, Lenkerverkleidung und im Bereich der Instrumente. Darüber hinaus waren die Seiten des Kraftrades verkratzt. Es lagen verschiedene abgebrochene Kunststoffteile auf dem Trittbrett. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

