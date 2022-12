Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sachbeschädigung in einem Rohbau - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitagabend, 16.12.2022, bis Montagmorgen, 19.12.2022, haben Unbekannte in der Pestalozzistraße einen Bauzaun aufgebrochen um in einen Rohbau zu gelangen. Vermutlich über das Gerüst begaben sich die Unbekannten mit zwei Eimern, welche mit Fertigputz gefüllt waren, in das oberste Stockwerk des Rohbaus und ließen die Eimer durch das offene Treppenhaus bis in den Keller fallen. Durch den umherfliegenden Putz entstand ein erheblicher Sachschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu den Unbekannten geben können.

