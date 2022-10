Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein-Reken - Alkoholisiert von Straße abgekommen

Reken (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Klein-Reken von der Straße abgekommen. Der Mann war auf einem Wirtschaftsweg unterwegs gewesen, nach eigenen Angaben vermutlich am Steuer eingenickt und anschließend gegen eine Hecke geprallt. Ein Zeuge fand den unverletzt gebliebenen schlafend im Auto vor, dessen Motor noch lief. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 0,5 Promille hin. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell