POL-BOR: Stadtlohn - Transporter beschädigt Eingangstür der Sparkasse

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Gescher Dyk; Tatzeit: 28.10.22, zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr; Am Freitagabend meldete eine Gescheranerin gegen 20.30 Uhr einen Einbruch in ihr Wohnhaus am Gescher Dyk. Da sie befürchtete, dass sich die Täter noch im Haus befinden könnten, durchsuchten Polizeibeamte das Objekt. Der oder die Täter, die nach Aufhebeln eines Fensters in das Haus gelangt waren, konnten aber nicht ...

mehr