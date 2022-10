Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tische und Stühle gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau: Neustraße;

Tatzeit: zwischen 27.10.22, 23.00 Uhr, und 28.10.22, 08.30 Uhr;

Auf Tische und Stühle einer Gaststätte an der Neustraße hatten es in der Nacht zum Freitag noch unbekannte Täter abgesehen. Drei runde Tische und elf Rattan-Stühle entwendeten die Täter, die dazu die Sicherungsseile durchtrennt hatten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell