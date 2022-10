POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatzeit: 28.10.22, 04.30 - 07.40 Uhr; In der Nacht zum Freitag drangen noch unbekannte Einbrecher in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße ein - vermutlich über ein Fenster im Obergeschoss. Im Gebäude hebelten der oder die Täter eine Tür zum Personalbereich auf und machten sich dort vergeblich an einem Tresor zu schaffen. Entwendet wurde Bargeld, welches an anderer Stelle ...

