Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Pkw aufgebrochen

Zeugenaufruf

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Ecke "Am Kiwitt/Höftgraben";

Tatzeit: 28.10.22, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr

Am Freitagmorgen stellte eine 33 Jahre alte Suderwickerin ihren Pkw an der Ecke "Am Kiwitt/Höftgraben" und begab sich auf einen ca. halbstündigen Spaziergang. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass ein Seitenfenster ihres Pkws eingeschlagen und ihre beigefarbene Handtasche entwendet worden war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Die Polizei rät erneut dazu, keine Wertgegenstände im Pkw zurückzulassen. Autos sind keine Tresore! (fr)

