Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 05.08.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 07.08.2022, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz: Unter dem Einfluss von Amphetamin Auto gefahren

Am Samstag, 06.08.2022, gegen 00.10 Uhr, kontrollierten Beamte der Buchholzer Polizei einen 37-jährigen Autofahrer in der Schützenstraße. Bei der Kontrolle kristallisierte sich der Verdacht heraus, dass der Fahrer in den vergangenen Tagen Amphetamine zu sich genommen hat. Nach Durchführung einer Blutentnahme wird der Mann wieder entlassen, mit der Maßgabe in den nächsten Tagen kein Fahrzeug mehr im Straßenverkehr zu führen.

Verkehrsunfall nach Krankheitsfall auf der BAB 7, RF H im Bereich Fleestedt

Am Samstag, 06.08.22, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw Audi die BAB 7, in Richtung Hannover. Zwischen der AS Fleestedt und dem Horster Dreieck verlor er aufgrund eines plötzlichen Krampfanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke. Er war zunächst nicht ansprechbar und erlangte das Bewusstsein erst wieder im RTW. Am Pkw und der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Lkw-Fahrer fährt auf falscher Fahrerkarte auf der BAB 7, RF HH im Bereich Ramelsloh

Am Samstag, 06.08.22, gegen 05:00 Uhr, wurde im Rahmen einer Fahndung nach einer Verkehrsordnungswidrigkeit (Überholen im Überholverbot) auf der BAB 7, RF HH, PP Seevetal ein 28-jähriger Fahrer eines Sattelzuges angehalten und überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass er für die aktuelle Fahrt die Fahrerkarte einer anderen Person nutzte. Seine eigene Karte befand sich im Portemonnaie. Somit besteht der Verdacht, dass er die fremde Karte benutzt hat um seine Fahrzeiten zu verschleiern. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt, die "fremde" Karte wurde sichergestellt.

Winsen: Betrunkener in Bahngleisen

Samstag Nachmittag am 06.08.2022, meldeten Bahnreisende am Winsener Bahnhof einen 41-jährigen Betrunkenen, der über die Gleise lief. Der Bahnverkehr wurde sofort gesperrt. Polizisten stellten den Mann, der zwischenzeitlich auch aggressiv wurde. Er pustete 2,97 Promille. Es ging für ihn zur Ausnüchterung in die Zelle. Dabei fanden die Beamten noch Marihuana und Amphetamine bei ihm. Neben der Strafanzeige wegen Drogenbesitzes prüft die Bundespolizei nun, ob wegen der Zugverspätungen Schadensersatzansprüche bei den Bahngesellschaften entstanden sind.

Stove/Stelle: Betrunken im Straßenverkehr

Am Samstag, 06.08.2022, um 4 Uhr stellte eine Polizeistreife einen 51-Jährigen am Stover Strand fest, der betrunken auf seinem Fahrrad unterwegs war. Die gepusteten 1,99 Promille waren ihm auch deutlich anzumerken, weshalb er zur Blutprobe mit ins Krankenhaus genommen wurde. Um 10.30 Uhr fuhr dann ein 62-Jähriger mit seinem BMW durch Stelle, obwohl er zwar keinen Führerschein, dafür aber 2,84 Promille gepustet hatte. Auch er musste mit zur Blutprobe. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Meckelfeld: Trunkenheit im Straßenverkehr

Gleich bei zwei Autofahrern aus Hamburg (20 und 28 Jahre) wurde am frühen Samstag, 06.08.2022, bei Kontrollen eine Beeinflussung durch Drogenfestgestellt. Einer der beiden hatte zudem keinen Führerschein, führte Drogen mit sich und beleidigte die Polizeibeamten. Nun erwarten ihn nicht nur ein Verfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, sondern auch wegen des Fahrens ohne Führerschein, Drogenbesitz und Beleidigung.

Glüsingen: Körperliche Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Samstag, 06.08.2022, gegen 13 Uhr. Zwei Hundefreunde gingen mit sechs kleinen Hunden an der Seeve spazieren. Einer der Hunde, ein Chihuahua, lief zu einem Radfahrer. Der 58-jährige Glüsinger schlug mit einem Wasserkanister auf den Hund ein und verletzte diesen. Die Hundehalterin, die ihren Hund schützen wollte und dazwischen ging, wurde ebenfalls mehrfach mit dem Kanister geschlagen und erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der Radfahrer behauptete später, er sei von dem Hund gebissen worden. Es wird nun wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell