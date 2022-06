POL-HST: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupferkabel

Stralsund (ots) - In der Nacht vom 31.05.2022 zum 01.06.2022 entwendeten bislang Unbekannte aus dem Tank eines parkenden LKW in Klein Kordshagen Diesel. Laut derzeitigem Kenntnisstand wurde der LKW am 31.05.2022 gegen 16 Uhr am Ortseingang Klein Kordshagen, aus Freienlande kommend, auf Höhe der dortigen Bushaltestelle abgestellt. Am nächsten Morgen (01.06.2022) gegen 06:00 Uhr stellte der Nutzer des LKW fest, dass ...

mehr