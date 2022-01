Polizei Köln

POL-K: 220102-1-K/BAB Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Köln (ots)

Ein Motorradfahrer (50) ist am Sonntagnachmittag (2. Januar) im Autobahndreieck Bonn-Nordost in der Kurve auf die A 59 Richtung Königswinter bei einem Verkehrsunfall gestorben. Nach ersten Erkenntnissen soll er beim Überholen in den rechts fahrenden VW Polo gefahren und gestürzt sein. Rettungskräfte versuchten vergeblich den 50-Jährigen zu reanimieren. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Spuren. Die Tangente bleibt bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt. (ph/rr)

