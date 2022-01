Polizei Köln

POL-K: 220101-6-K Fensterscheibe an Wahlkreisbüro in Köln-Mülheim beschädigt - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Silvesternacht (01. Januar) die Scheibe des Wahlkreisbüros von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Köln-Mülheim beschädigt. Der Kölner Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nehmen die Ermittler per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0 entgegen. (ph/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell