Polizei Köln

POL-K: 220101-5-K Sattelzugmaschine kollidiert mit Stadtbahn - Sicherheitsleistung und Blutprobe

Köln (ots)

Der Fahrer (35) eines rumänischen Sattelzugs ist am Donnerstagabend (30. Dezember) in Köln-Weiden beim verbotswidrigen Wenden auf der Aachener Straße in Höhe Moltkestraße gegen eine Stadtbahn gefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war er gegen 19 Uhr stadtauswärts unterwegs und zog sein Gespann nach links gegen die parallel fahrende Bahn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 2,4 Promille. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Rumänen, erhoben eine vierstellige Sicherheitsleistung und ordneten eine Blutprobe an. Die Sattelzugmaschine wurde aufgrund eines Totalschadens samt Auflieger abgeschleppt. (ph/rr)

