Polizei Köln

POL-K: 220101-2-BAB1 Verkehrsunfall durch "Gaffen" - zwei Schwerverletzte

Köln (ots)

Um ein brennendes Fahrzeug auf der Gegenseite mit dem Smartphone besser filmen zu können, soll ein Opel-Fahrer (22) am Donnerstagabend (30. Dezember) auf der BAB 1 bei Mechernich in Fahrtrichtung Dortmund seinen Van auf 35 km/h abgebremst haben. Nach Zeugenaussagen prallte das Fahrzeug des 22-Jährigen dabei links gegen die Betonschrammwand und wurde von dieser abgewiesen. Ein nachfolgender Seat-Fahrer (35) konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Opel Movano zusammen. Rettungskräfte fuhren beide Fahrer in Krankenhäuser. Die Beamten stellten den Opel und das Smartphone des 22-Jährigen sicher. Den Seat ließen sie auf Wunsch des Halters abschleppen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die BAB 1 bis etwa 20.15 Uhr voll gesperrt. (no/rr)

