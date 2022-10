Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Lebensgefährlich Verletzter und zwei Schwerverletzte bei Unfall

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Lembecker Straße;

Unfallzeit: 30.10.2022, 03:45 Uhr;

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 17 Jahre alter Insasse eines Fahrzeugs in der Nacht zum Sonntag in Heiden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 18-jährige Fahrer und ein weiterer, 16-jähriger Beifahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Das Geschehen hatte sich gegen 03.45 Uhr auf der Lembecker Straße (K55) abgespielt. Der Borkener war dort mit seinem Wagen in Richtung Lembeck unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Dorstener in eine Klinik. Der zweite Beifahrer, ebenfalls aus Dorsten, und der Fahrer kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem 18-Jährigen auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten das Fahrzeug sicher. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell