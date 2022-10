Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bocholt (ots)

Die in Bocholt als vermisst gemeldete Person wurde zwischenzeitlich aufgefunden. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichtes Bild des Vermissten aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die dazugehörige Meldung ist inzwischen aus dem Presseportal entfernt worden. (to)

