POL-MK: Wem gehören diese Dämmplatten?

Werdohl (ots) - Bereits am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, brachen mehrere Jugendliche einen Flummiautomaten in einem Supermarkt an der Inselstraße auf. Eine Kamera filmte die Gruppe dabei. Aus dem Automaten entwendeten die Personen anschließend ca. 80 Flummis. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

