POL-MK: Flummis aus Automat gestohlen

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Discounter an der Wefelshohler Straße einzubrechen, indem sie versuchten die Schiebetür des Haupteingangs mittels körperlicher Gewalt aufzudrücken. Dabei beschädigten sie die Schiebetür, gelangten aber nicht ins Innere des Discounters. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: ...

