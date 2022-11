Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Über Terrassentür in Haus eingebrochen

Balve (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch, zwischen 07:15 und 15:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus und der Straße Zur Trift eingebrochen. Die Täter hebelten dafür die Terrassentür auf. Aus den Räumlichkeiten des Wohnhauses erbeuteten sie anschließend Schmuck, einen Laptop und Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich unter 02375-2275 mit dem Bezirksdienst in Balve oder unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

