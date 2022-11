Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schmuck und Bargeld bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet

Schalksmühle (ots)

Indem sie ein Loch in ein Fenster schlugen, verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 16:30 und 19:00 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Sterbecker Straße. In der Folge durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und öffneten dabei Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell