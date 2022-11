Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Abgelenkt: 21 Bußgelder verhängt

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Dienstagvormittag zwischen 7.30 und 12 Uhr den Verkehr in Lüdenscheid-Brügge kontrolliert. Trotz einer vermeintlich hohen Geldbuße von 100 Euro nebst Gebühren sowie einem Punkt in Flensburg wurden 21 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer angehalten, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten.

An der Kontrollstelle an der Halver Straße gilt eine maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ist man im Straßenverkehr nur eine Sekunde abgelenkt - z. B. durch einen kurzen Blick auf ein Mobiltelefon - legt man in dieser Zeit bei gefahrenen 50 km/h eine Strecke von rund 14 m zurück. Das kann im Extremfall einen schweren Verkehrsunfall mit massiven negativen Folgen verursachen. Die Polizei rät dringend zur Nutzung von Freisprecheinrichtungen oder noch besser zum Verzicht auf die Nutzung elektronischer Geräte, die vom Verkehr ablenken. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell