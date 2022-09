Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Bissendorf (ots)

Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 84-Jähriger mit seinem Opel Astra die Bahnhofsstraße aus Wissingen kommend und beabsichtigte nach links in die Nemdener Straße einzubiegen. Dabei übersah er jedoch eine Fahrradfahrerin, die auf der Wissinger Straße in Richtung Wissingen unterwegs war, sodass es zum Zusammenstoß mit der Frau und dem Fahrzeugheck kam. Die 37-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Vermutlich bemerkte der Bissendorfer die Kollision nicht, sodass er seinen Weg fortsetzte ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Die Radlerin, ebenfalls aus Bissendorf wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Unfallverursacher konnte durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

