Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Pedelec-Fahrerin stürzte über Hundeleine - Verursacher entfernte sich vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Ostercappeln (ots)

Bereits am Samstagabend kam es in der "Klosterstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 58-jährige Radfahrerin leicht verletzte. Der Verursacher, ein Hundehalter, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die 58-Jährige befuhr zuvor gegen 18.30 Uhr mit ihrem Pedelec die "Klosterstraße" in Richtung der "Von-Bodelschwingh-Straße". In Höhe der Hausnummer "9" stürzte die Frau aus Ostercappeln über eine Hundeleine (Flexleine), die quer über die Fahrbahn gespannt war. Der Hundehalter befand sich auf der linken Fahrbahnseite in einem Gespräch, während sein Vierbeiner auf der rechten Seite der Fahrbahn lief. Die Radfahrerin erkannte die Leine zu spät zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Hundebesitzer jedoch zog mit seinem Tier von dannen, ohne sich um die Frau und ihre Verletzungen zu kümmern. Die 58-Jährige suchte wenig später selbstständig einen Arzt auf.

Beschreibung des Mannes:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlank - Kurzes, schwarzes Haar - osteuropäischer Akzent - trug eine Jogginghose

Der Vierbeiner war ca. 40 cm groß und hell. Die Polizei aus Bohmte sucht nun nach dem unbekannten Hundehalter und bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können, sich unter 05471/9710 zu melden.

