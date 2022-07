BPOL-FL: Elmshorn - "Einfach mal den Mund halten"! Pöbeleien gegen Bundespolizisten führen ins Gefängnis

Klanxbüll (ots) - Im Rahmen der beginnenden Sommersaison und Ferienzeit sowie anstehender Events auf der Insel Sylt, im Zusammenhang mit der erhöhten Auslastung der Züge durch die Einführung des 9,-EUR Tickets, führten Bundespolizisten auch an diesem Wochenende vermehrt Überwachungsstreifen an den Bahnhöfen der Strecke Hamburg - Westerland durch. In diesem ...

mehr