POL-K: 221229-2-K Armbanduhr an Parkhausschranke geraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Kripo Köln fahndet nach zwei Männern, die am Mittwoch (28. Dezember) gegen 13.30 Uhr an der Ausfahrt eines innerstädtischen Parkhauses die Armbanduhr eines Kölnbesuchers (79) geraubt haben sollen. Mit der Beute seien die Verdächtigen vom Tatort an der Großen Brinkgasse in Richtung Benesisstraße weggerannt, so der leicht verletzte Geschädigte. Das Kriminalkommissariat 14 sucht dringend Zeugen.

Als der Senior an der Schranke seinen Parkschein durch das geöffnete Fahrerfenster in den Automaten schieben wollte, griff demnach einer der Angreifer überraschend nach seinem Handgelenk und riss die Uhr an sich. Dieser Täter wird beschrieben als circa 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und kräftig bis dick. Bekleidet war der Flüchtige mit dunkler Mütze, dunklem Pullover, dunkler Hose, ebensolchen Schuhen und einer knielangen, schwarzen Jacke. Sein schlanker Komplize ist circa 1,70 - 1,75 Meter groß, hat kurze schwarze und an den Seiten ausrasierte Haare sowie dunkle Augenbrauen. Er trug eine grün-graue Hose, dunkle Schuhe, helle Socken und eine knielange dunkle Daunenjacke.

Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

