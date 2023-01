Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Sachschaden

34434 Borgentreich (ots)

Freitag, 27.01.2023, 16:30 Uhr,

Am Freitagnachmittag befuhr die 19-jährige Fahrerin eines VW Up gegen 16:30 Uhr die B 241 aus Richtung Warburg in Richtung Beverungen. Als sie sich kurz hinter der Einmündung "Alte Bundesstraße" befand, scherte plötzlich ein entgegenkommendes Fahrzeug aus und geriet dabei kurz auf den Fahrstreifen der 19-Jährigen. Die VW-Fahrerin wich nach rechts aus, um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern und stieß dabei gegen die Leitplanke. Das entgegenkommende Fahrzeug scherte wieder ein und fuhr weiter in Richtung Warburg. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Hinweise zu dem ausscherenden Fahrzeug bzw. dem Unfall nimmt die Polizei in Höxter (Tel. 05271-9620) entgegen. /Hei

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell