POL-HX: Autodach durch Tritte beschädigt

Höxter (ots) - Ein Schaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich wurde bei einer Unfallflucht in der Innenstadt von Höxter verursacht. Der Unfall ereignete sich am Montag, 23.01.2023, zwischen 06:00 und 21:30 Uhr in der Luisenstraße zwischen der Rettungswache und der Zuliefererzufahrt der Stadthalle. Ein 28-jähriger Höxteraner hatte in diesem Zeitraum seinen schwarzen Ford am dortigen Fahrbahnrand abgestellt. Als ...

