POL-HS: PKW-Diebstahl

Heinsberg-Oberbruch (ots) - In der Nacht von Sonntag (22. Januar) auf Montag (23. Januar) drangen zwei bislang unbekannte Personen gegen 03.40 Uhr gewaltsam in eine Gaststätte an der Boos-Fremery-Straße ein und brachen zwei Spielautomaten auf. Hierbei wurden sie durch eine Videokamera aufgezeichnet. Über die Höhe ihrer Beute konnte zunächst keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr